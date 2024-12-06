Греф назвал лучшее время для продажи долларов

Имеющиеся доллары лучше всего перевести в рубли и положить эти деньги на депозиты. Такой совет россиянам дал глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, перспективы получения доходности от валюты отсутствуют, поскольку никто в России не выплачивает проценты по валютным счетам.

«Я знаю какое-то количество вопросов: а что мне делать с долларами, вот они пролежали у меня под подушкой три года, что с ними делать? Несите, конвертируйте и кладите на депозиты», — сказал глава кредитной организации.

В пятницу на Дне инвестора Сбербанка глава кредитной организации Греф заявил, что компании «Яндекс» и Сберу не стоит объединяться. По его словам, наличие этой отдельной самостоятельной организации является критически важным для конкурентной среды.

Там же глава компании заявил, что Центробанк своим стремлением отрегулировать создаваемые игроками решения создает главную угрозу для инноваций. В пример Греф привел развитие платежей через QR-коды. По его словам, Сбербанк здесь вынужден действовать на грани обвинений в монополизации рынка, однако к системе подключены Т-банк, Альфа-банк, Газпромбанк.

Ранее стало известно, что «Почта России» массово распродает имущество.