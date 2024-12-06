Глава Сбербанка Греф: Банк России заходит за «красные линии»

Центральный банк России стремлением отрегулировать создаваемые игроками решения провоцирует главную угрозу для инноваций. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает «Интерфакс».

«Все больше и больше границы регулятора приближаются, уже заходят за все красные и все остальные буйки в части бизнеса», — сказал глава Сбербанка.

В пример Греф привел платежи через QR-коды. По его словам, Сбербанк здесь действует на грани обвинений в монополизации рынка, однако к системе подключены Т-банк, Альфа-банк, Газпромбанк. В то же время, подчеркнул Греф, платежный стикер является монополизированным на уровне государства.

Глава Сбербанка пожаловался, что чрезмерная регуляция вредит желанию вкладываться в инновации.

В качестве другого примера он привел систему оплаты улыбкой. Греф отметил, что Сбербанк активно ее использует, являясь при этом одной из первых организаций в мире, которые освоили новую технологию. Теперь Сбербанку лишь остается надеяться на то, что банк обвинят в «монополизации» использования биометрии при платежах.

Также Греф заявил, что компаниям «Яндекс» и Сберу не стоит объединяться, наличие этой отдельной самостоятельной организации является критически важным для конкурентной среды

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