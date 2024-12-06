Греф не хочет слияния Яндекса и Сбера

Компании «Яндекс» и Сберу не стоит объединяться, наличие этой отдельной самостоятельной организации является критически важным для конкурентной среды, заявил на Дне инвестора Сбербанка глава кредитной организации Герман Греф.

«Мы с большим уважением и трепетом относимся к конкурентам из «Яндекса»», — отметил Греф.

В пятницу Греф также сообщил, что в России наблюдаются сигналы замедления экономики, в том числе есть опасность стагфляции.

По его словам, на жилищном рынке Москвы, Краснодара и Санкт-Петербурга происходит «перегрев». Что касается Московской области, то там в меньшей степени падают инвестиции на ввод жилья. Греф считает, что банки и заемщики могут попасть в сложную ситуацию.

3 декабря в Нижнем Новгороде открылся кампус «Школы 21» от Сбера, где можно бесплатно получить востребованную ИТ-профессию, сообщала пресс-служба кредитной организации. На открытии присутствовали Греф и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее отечественные и западные нейросети по-разному увидели будущее РФ.