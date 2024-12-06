Глава Сбербанка предупредил об опасности стагфляции в России

В России наблюдаются сигналы замедления экономики, в том числе есть опасность стагфляции. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в рамках Дня инвестора, пишет ТАСС.

По его словам, на жилищном рынке Москвы, Краснодара и Санкт-Петербурга происходит «перегрев». Что касается Московской области, то там в меньшей степени падают инвестиции на ввод жилья. Греф считает, что банки и заемщики могут попасть в сложную ситуацию.

«Все зависит от продолжительности разрыва между реальной инфляцией и ставками на рынке. Такого положительного спреда не было никогда, мы так долго существовать не можем. Мы видим сейчас существенные сигналы замедления экономики. <…> Есть опасности стагфляции в том числе», - сказал глава Сбербанка.

Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин призвал Центробанк следить за динамикой и не допускать снижения кредитного портфеля российской банковской системы. Как говорил лидер страны, важно, чтобы правительство и ЦБ не «перегнули ситуацию», поскольку «потом возвращать все на рельсы экономического роста будет более тяжело», добавил Греф.

До этого Путин заявил, что в настоящее время уровень медицинской помощи и доступность жилья в России являются отстающими сферами. По его словам, опросы показывают, что положение дел в этих сферах часто не устраивает людей. Поэтому данные вопросы требуют повышенного внимания, подчеркнул президент.

Ранее Путин назвал причину повышения Центробанком ключевой ставки.