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Поставки российской нефти в Чехию по «Дружбе» возобновились

Поставки нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» возобновились спустя два дня

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Charlie Riedel/AP

Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Чехию возобновлены. Об этом сообщил местный оператор Mero.

Они были приостановлены 4 декабря. В пресс-службе российской компании «Транснефть» сообщали, что поставки ведутся в штатном режиме.

До этого замдиректора чешской государственной трубопроводной компании республики Зденек Дундр заявил, что страна рассчитывает прекратить импорт нефти из России с июля 2025 года. По его словам, отказ от российского энергоносителя станет возможен после завершения модернизации Трансальпийского нефтепровода между Италией, Германией и Чехией.

До недавнего времени российское топливо поступало в Чехию по южной ветке трубопровода «Дружба», которая не подпадает под санкции Евросоюза.

Ранее нефтяной конкурент России нашел альтернативу трубопроводу «Дружба».

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