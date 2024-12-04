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В Чехии заявили, что перестали получать нефть по трубопроводу «Дружба»

Novinky: Чехия перестала получать нефть по трубопроводу «Дружба»

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Depositphotos

Чехия по неизвестным причинам перестала получать нефть по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщил министр промышленности и торговли Чехии Лукаша Влчека, передает новостной портал Novinky.

«Об этой ситуации мы знаем и находимся в контакте со всеми существенными акторами», — заявил министр.

По данным портала, страна получает по трубопроводу 58% нефти от общего объема поставок сырья. На данный момент Чехия обладает запасами нефти, которые может использовать в случае критической ситуации.

До этого ТАСС пресс-службе российской компании «Транснефть» сообщили, что поставки ведутся в штатном режиме.

До этого замдиректора чешской государственной трубопроводной компании республики Зденека Дундру заявил, что страна рассчитывает прекратить импорт нефти из России с июля 2025 года. По его словам, отказ от российского энергоносителя станет возможен после завершения модернизации Трансальпийского нефтепровода между Италией, Германией и Чехией.

Ранее ценам на нефть предрекли падение ниже $70 за баррель.

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