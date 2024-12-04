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Россиянам рассказали, что будет с ценами на путевки в 2025 году

Турэксперт Арзуманов: в 2025 году путевки для россиян подорожают на 10% в валюте

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Shutterstock

В будущем году стоимость путевок для россиян увеличится примерно на 10% в валюте. Что касается цен в рублях, то они будут зависеть от курса, рассказал в интервью НСН гендиректор Tez Tour Воскан Арзуманов.

«Если мы контракты смотрим в евро, в евро цены уже подорожали на 10%, по той же самой Турции. Если евро будет продолжать расти, а оно сейчас растет, то и цены в рублях будут, соответственно, расти», — объяснил эксперт.

Страны заинтересованы сохранить цены на прежнем уровне, но вынуждены пересматривать их из-за инфляции, добавил Арзуманов.

Что касается планов по открытию для российских туристов новых направлений, то, по словам специалиста, ожидается расширение полетных программ в сторону Африки и в Юго-Восточную Азию. Кроме того, определенные надежды есть в связи с приходом к власти в США Дональда Трампа – по словам турэксперта, в связи с этим у представителей отрасли позитивные ожидания.

До этого сообщалось, что к Новому году цены на отдых за границей увеличатся минимум на 30% и будут расти еще. Так, к примеру, с 17 декабря пятидневный отдых в четырехзвездочном отеле на Пхукете будет стоить от 250 тысяч рублей на двоих, а с 29 декабря за те же пять ночей туристам придется отдать от 427 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили об опасности покупки электронных путевок.

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