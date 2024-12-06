Посол рассказал о влиянии санкций на отношения России с Турцией

Следование турецких кредитных организаций рестрикциям стран Запада негативно сказывается на сотрудничестве Москвы и Анкары, в том числе в сфере туризма. Об этом заявил посол России в Турции Алексей Ерхов в разговоре с агентством РИА Новости.

Как напомнило агентство, в среду турецкая газета Ekonomim написала о приостановке раннего бронирования российскими туристами курортных отелей в Турции. Причиной стали введенные против Газпромбанка санкции США.

«Ситуация говорит сама за себя. То, что турецкая банковская система подлаживается под незаконные западные санкции, естественно, вредит нашему сотрудничеству, в том числе, в сфере туризма», — сказал дипломат.

Накануне РИА Новости написали, что санкции США, введенные против Газпромбанка, вызвали снижение интереса российских туристов к поездкам в Турцию. Дело в том, что после введения ограничений использование карт UnionPay Газпромбанка на территории Турции стало невозможным.

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