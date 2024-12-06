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Сербия хочет подписать соглашение с Россией по газу «на самых лучших условиях»

Вулин: Сербия рассчитывает на скорое соглашение с РФ по газу на лучших условиях

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Darko Vojinovic/AP

Сербия рассчитывает скоро подписать с Россией новое соглашение по поставкам газа на самых лучших условиях. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин, его цитирует ТАСС.

«Мы скоро подпишем новое соглашение, и у нас замечательные условия, лучшие из возможных», — сказал он.

Вулин также назвал лицемерием то, что ЕС наращивает закупки российского газа, при этом агитируя Сербию отказаться от него.

Как заявлял ранее министр по международному экономическому сотрудничеству в правительстве Сербии Ненад Попович, одним из важнейших экономических показателей Сербии является то, что в стране самая низкая цена на газ в Европе благодаря поддержке России.

В конце октября вице-премьер Сербии выразил благодарность России за прозрачные и стабильные поставки газа по честной цене. Он отметил, что объемы поставок энергоносителя на холодный сезон уже были увеличены, а цены согласованы.

До этого стало известно, что договор двух стран о поставках российского газа, срок которого истекает в марте 2025 года, будет продлен.

Ранее Путин обновил порядок платежей за российский газ иностранными покупателями.

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