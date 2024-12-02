Эксперт раскрыл россиянам способ сэкономить на новогоднем столе

Россияне могут сэкономить на новогоднем праздничном столе. Для этого им нужно отказаться от некоторых продуктов, а другие заменить на альтернативные, более дешевые, заявил в беседе с 360.ru шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков.

По сегодняшним подсчетам, продукты для новогоднего стола в среднем обойдутся россиянам в 9,1 тыс. рублей. Однако, по мнению Крюкова, ближе к празднику эта сумма вырастет примерно до 15 тыс. рублей. Экономить придется на отказе от самого дорогого, отметил он.

«Можно уложиться, наверное, все-таки без крепких напитков и икры, потому что в среднем икра сейчас за килограмм стоит 9-10 тысяч рублей. То есть минимальная баночка 90 либо 140 граммов обойдется рублей в 700-800, поэтому придется отказаться», — привел пример повар.

При этом от стандартного набора салатов в Новый год — оливье, мимозы, винегрета — отказываться не придется. Недорого обойдутся овощная и готовая мясная нарезки. А вот говядину в целях экономии можно заменить на свинину или курицу, которые стоят в среднем около 350 рублей за килограмм.

С учетом фруктов в случае такой замены продуктов можно при желании уложиться в 4 тыс. рублей, считает повар. Но это минимальный набор, так как сегодня даже обычный поход за повседневными продуктами обходится в 2,5 тыс. рублей, заключил Крюков.

Напомним, цены на продукты для новогодних блюд в России выросли на 13,5%, средняя стоимость праздничного стола достигла 9,1 тыс. рублей. В прошлом году такая же новогодняя корзина обошлась бы российской семье в 8050 рублей.

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