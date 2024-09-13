В Японии выпустили жидкий рамен специально для геймеров

В Японии выпустили жидкую лапшу, пишет Oddity Central. По словам создателей, этот продукт нацелен в первую очередь на геймеров.

Nippon Ham, японская компания-производитель лапши, выпустила свой новый продукт — Boost Noodle, разновидность жидкого рамена, предназначенного специально для геймеров. Продукт выпускается в удобных пластиковых пакетах, которые позволяют покупателям есть одной рукой, не отвлекаясь от игрового процесса.

Жидкий рамен содержит особый вид ямсовой лапши, свинину, мэнму (ферментированные побеги бамбука) и смесь бульона из морепродуктов и свинины. Кроме того, каждая порция обогащена 35 мг кофеина «для дополнительного заряда энергии».

Хотя Boost Noodle изначально предназначался для геймеров, он может быть полезен любому человеку, который ищет удобный и сытный перекус, который можно съесть одной рукой на ходу. Цена за упаковку составляет $4. По словам представителей компании, продажи увеличиваются каждый день.

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