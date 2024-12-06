Россия ведет переговоры с Китаем о локализации производства автомобилей

Россия активно ведет переговоры с мультибрендовой автомобильной компанией из Китая о локализации производства на российской территории. Об этом заявил ТАСС глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«Ведутся переговоры активно, да, к нам коллеги приезжают, мы переговоры ведем. <…> Это мультибрендовая компания, у них много брендов», — сказал Алиханов.

Подробности этих переговоров и что это за производители не приводятся.

В сентябре сообщалось, что работающие в России китайские автокомпании начали уводить свои модели под защитные маскировочные бренды. Так, в Москве состоялась презентация новой автомобильной компании Knewstar, флагманской моделью новой марки стал переименованный кроссовер Geely Tugella.

В январе президент РФ Владимир Путин заявлял, что локализация производства в сфере автомобильного транспорта достигла в стране 70%.

Ранее сообщалось, что тарифы за ввоз иномарок в Россию вырастут с нового года на 40%.