Китайский автоконцерн Geely скрылся в России под маскировочным брендом Knewstar Geely представила в России маскировочный автомобильный бренд Knewstar

В России появился новый автомобильный бренд Knewstar. Первым кроссовером марки станет переименованный Geely Tugella. В дальнейшем модельный ряд новой фирмы могут дополнить седаны и паркетник Geely. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, Россию ждет появление и других маскировочных брендов — с их помощью работающие в стране китайские компании пытаются обезопасить себя от санкций США и Евросоюза.

Работающие в России китайские автокомпании начали уводить свои модели под защитные маскировочные бренды, как и прогнозировала «Газета.Ru». В четверг, 19 сентября, в Москве состоялась презентация новой автомобильной компании Knewstar, флагманской моделью новой марки стал кроссовер Geely Tugella, который в линейке Knewstar получил наименование 001.

Внешне Knewstar 001 отличается от Geely Tugella некоторыми элементами дизайна (в частности, оригинальной решеткой радиатора). Автомобили Knewstar производятся на заводе Yufun Auto в Харбине и доставляются в Россию по железной дороге. Технические характеристики модели также соответствуют кроссоверу Geely.

Примечательно, что вместе с премьерой этой машины с российского сайта Geely пропало упоминание о самой Tugella.

Дистрибьютором Knewstar в России стало ООО «Слава Моторс Рус». Согласно актуальной выписки из ЕГРЮЛ, гендиректор этого юридического лица — гражданин Китая Чэн Вэньхао, до этого он занимал аналогичный пост в российском представительстве Geely .

Офисы дистрибьютора Knewstar расположены в одном и том же бизнес-центре в Москве, по одному и тому же юридическому адресу, но в соседних помещениях.

close Knewstar 001 Knewstar

На компанию «Слава Моторс Рус» зарегистрировано и доменное имя официального сайта марки Belgee в России. Под этим брендом в РФ продаются кроссоверы X50 и X70 — старые модификации Geely Coolray и Geely Atlas соответственно. Они изготавливаются СП «Белджи» (совместное предприятие Geely и «БелАЗа») в Белоруссии.

В пресс-службе российского офиса Geely «Газете.Ru» не ответили, почему было принято решение вывести модель Tugella из-под бренда Geely и продавать как Knewstar, а также о других потенциальных моделях Geely, которые будут реализованы под новой маркой.

Что Knewstar предложит россиянам

Согласно официальной презентации, за копией Geely Tugella последует соразмерный кроссовер Knewstar 002, а в качестве целевых сегментов рынка марка рассматривает кроссоверы класса C и D, а также седаны класса D.

Кроссовер Knewstar 001 будут продавать 186 дилеров по всей стране. Машина в минимальной комплектации Luxury c мотором 2.0 мощностью 200 л.с., 8-ступенчатой АКП и полным приводом будет стоить от 3,8 млн рублей, версия Flagship с теми же агрегатами обойдется в 4 млн рублей, а цена Flagship Sport с 238-сильным мотором составит от 4,1 млн рублей.

close Интерьер Knewstar 001 Knewstar

Точной даты начала продаж в Knewstar не называют, однако на кроссовер 001 уже сейчас можно оформить предзаказ. Также с 19 сентября 2024 года заработал официальный сайт новой марки и ее страницы в соцсетях.

Спрячутся все

Работающие в России китайские автокомпании вынуждены продавать свои модели под отдельными марками из-за угрозы санкций, объясняют эксперты.

«Все китайские компании, которые работают на российском рынке, ходят под опасностью — они могут попасть под американские и европейские санкции. Они побаиваются, потому что хотят работать и на европейском, и на других рынках. Поэтому им приходится придумывать хитрые обходные пути. И компания Geely уже выпускает две свои модели под брендом Belgee», — сказал «Газете.Ru» партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

close Knewstar 001 Knewstar

По его словам, завод в Харбине, где производятся автомобили Knewstar, находится вблизи российской границы и ориентирован на экспорт в Россию.

«В принципе не исключено появление в России и других новых брендов. Мы уже видим машины «Амбер» из Калининграда, есть Sollers, который появился не просто так», — перечислил Моржаретто.

Рынок особой категории

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин считает, что российский рынок для китайских автокомпаний выходит в отдельную категорию.

«Я подозреваю, что наш рынок китайцы относят к особой категории, которая называется «продавать хотим, присутствовать – нет». Все они будут пытаться спрятаться под какими-то новыми наименованиями. Мы уже видели проекты Belgee, XCite и так далее», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По его мнению, в переименовании китайских машин для россиян нет минусов, поскольку и сами оригинальные китайские бренды в их глазах не имели ценности и позитивных коннотаций. Китайцы и сами активно создают все новые и новые автомобильные бренды, указал эксперт.

«У американцев и европейцев идет большая борьба с китайским автопромом. Я думаю, они могут и будут применять меры таможенно-тарифного регулирования, политическое давление. Здесь китайцы, как я понимаю, работают на опережение. Они знают, где точки уязвимости, и действуют», — подытожил Шапарин.