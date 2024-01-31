Размер текста
А
А
А

Путин рассказал об уровне локализации в автомобильной сфере

Путин: локализация в сфере автотранспорта в РФ достигла 70%

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

В России локализация производства в сфере автомобильного транспорта достигла 70%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента РФ Владимира Путина.

«В области авиационного двигателестроения 90% — это уже полностью локализованный продукт. В области транспорта и машиностроения 80% локализованы. Я не припомню точно, здесь есть коллеги, которые знают, в области автотранспорта, по-моему, 65-70% локализация. Вот, один «КамАЗ» чего стоит, поздравим его с успехами», — отметил глава государства.

До этого президент «АвтоВАЗа» рассказал, что уровень локализации современных автомобилей Lada зависит от конкретной модели.

По его словам, модели Granta и Niva практически полностью достигли технологического суверенитета и уровень их локализации составляет 99%. У Vesta степень локализации составляет 95% и на предприятии работают над тем, чтобы приблизиться к отметки 100%.

Говоря о степени локализации Lada Largus, президент «АвтоВАЗа» отметил, что по нему «ситуация постоянно и быстро улучшающаяся».

Ранее сообщалось, что проект кроссовера Lada X-Cross 5 окончательно закрыт.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами