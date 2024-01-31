Путин рассказал об уровне локализации в автомобильной сфере

В России локализация производства в сфере автомобильного транспорта достигла 70%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента РФ Владимира Путина.

«В области авиационного двигателестроения 90% — это уже полностью локализованный продукт. В области транспорта и машиностроения 80% локализованы. Я не припомню точно, здесь есть коллеги, которые знают, в области автотранспорта, по-моему, 65-70% локализация. Вот, один «КамАЗ» чего стоит, поздравим его с успехами», — отметил глава государства.

До этого президент «АвтоВАЗа» рассказал, что уровень локализации современных автомобилей Lada зависит от конкретной модели.

По его словам, модели Granta и Niva практически полностью достигли технологического суверенитета и уровень их локализации составляет 99%. У Vesta степень локализации составляет 95% и на предприятии работают над тем, чтобы приблизиться к отметки 100%.

Говоря о степени локализации Lada Largus, президент «АвтоВАЗа» отметил, что по нему «ситуация постоянно и быстро улучшающаяся».

Ранее сообщалось, что проект кроссовера Lada X-Cross 5 окончательно закрыт.