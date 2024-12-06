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В России хотят изменить порядок формирования больничных

Минздрав хочет изменить порядок формирования больничных с 1 сентября 2025 года

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Shutterstock

Министерство здравоохранения России разработало проект приказа об изменении порядка формирования больничных с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщило РИА Новости.

Согласно проекту, для принятия мер по улучшению оказания медицинской помощи будет учитываться количество выданных работнику листков нетрудоспособности.

В настоящее время закончено публичное обсуждение проекта, идет подведение итогов, отмечает агентство.

В пресс-службе заявили РИА Новости, что документ должен улучшить качество оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста.

В Минздраве считают, что новый порядок позволит также выявлять работников с симптомами заболевания на ранней стадии и возвращать к профессиональной деятельности работников из так называемой «группы риска».

В октябре сообщалось, что в РФ впервые предложили регламентировать нормативные объемы медпомощи на посещения центров здоровья с профилактическими целями. На это намерены выделить 4,4 млрд руб.

Ранее сообщалось, что врачи опасаются введения обязательных медицинских стандартов.

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