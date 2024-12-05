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Врачи опасаются введения обязательных медицинских стандартов

Врачи опасаются введения обязательных клинических рекомендаций

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Depositphotos

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Минздрав решить проблемы, связанные с обязательным внедрением клинических рекомендаций (КР) с 1 января 2025 года. В настоящее время врачи имеют право выбора методов лечения, но новые требования могут создать дополнительные сложности для медицинских учреждений, пишет «Коммерсантъ».

Клинические рекомендации содержат информацию о диагностике, лечении и профилактике заболеваний и используются при оценке качества медицинских услуг. Однако, согласно Матвиенко, многие врачи испытывают затруднения с переходом на новые стандарты, что было сказано на встрече 3 декабря.

Председатель Врачебной палаты Тверской области Валентин Пантелеев также отметил, что не все региональные медицинские организации смогут выполнить новые требования из-за ограниченного финансирования, что может привести к административному и уголовному преследованию врачей.

Медицинский адвокат Ирина Гриценко добавила, что если при проверках будет установлено некачественное выполнение медицинских услуг, это может послужить основанием для отказа страховых компаний в оплате счетов медицинских учреждений. Например, отсутствие необходимых исследований, таких как МРТ, может означать, что случай не подлежит оплате.

Ранее в России решили изменить порядок оформления больничного.

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