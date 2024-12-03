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Создатель Индекса Мишек сообщил о снижении цен на курицу

Экономист Абрамов: куриные тушки подешевели на 14,6% за год

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Depositphotos

В ноябре 2024 года так называемый Индекс Мишек вырос на 2,4% к аналогичному месяцу 2023-го. Об этом «Газете.Ru» рассказал создатель Индекса Мишек — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За год подорожали сливочное масло (+37,6%), апельсиновый сок J7 (+31,3%), молоко 3,2% жирности (+27,8%), сельдь «Матиас» (+20,4%), черный чай «Акбар» (+19,9%), самый бюджетный белый хлеб (+17,8%), подсолнечное масло «Олейна» (+16,6%) и бананы (+6,7%). Подешевели за год: морковь (-64,3%), конфеты «Мишка косолапый» (-43,9%), бюджетные куриные тушки (-14,6%), детский мармелад Fruit-Tella (-11,1%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (-9,9%)», — отметил экономист.

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекса Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», сливочного масла «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса». На основании Индекса Мишек можно отследить динамику инфляции в России.

По итогам октября этого года цены на товары в Индексе Мишек выросли в среднем только на 0,3% по сравнению с их уровнем в 2023-м. В сентябре 2024 года Индекс Мишек увеличился на 9,3%.

Ранее создатель Индекса Мишек сообщил о подорожании плавленого сыра и подсолнечного масла.

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