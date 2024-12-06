Названа справедливая ставка по потребительскому кредиту в 2025 году

Справедливая ставка по потребительскому кредиту в 2025 году составит от 20 до 22% годовых, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Справедливая ставка по потребительскому кредиту крайне вариативна, исходя из тех параметров, которые сопровождают выданный кредит. Для зарплатных клиентов при небольшой сумме, хорошей кредитной истории и оформлении страхования ставка может быть «ключевая ставка плюс 3–5 процентных пунктов». Если мы опираемся на прогноз Банка России по ключевой ставке, справедливая ставка для данной категории граждан будет равна 20–22% в 2025 году», — отметил экономист.

25 октября 2025 года ЦБ повысил ключевую ставку с 19 до 21%. После этого банки повысили ставки по кредитам. По оценке финансового маркетплейса «Сравни», средние ставки по потребительским кредитам в российских банках в начале ноября достигали 25–38%, а к 19 ноября — уже 44%. Директор кредитного направления в «Сравни» Магомед Гамзаев ожидает дальнейшего повышения ключевой ставки и удорожания потребительских кредитов.

Ранее сообщалось, что россиянам стали чаще отказывать в кредитах.