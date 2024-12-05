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Стало известно, как часто китайцы путешествуют в Россию

Россия вошла в топ-10 самых популярных турнаправлений среди китайцев в 2024 году

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Россия в 2024 году вошла в десятку наиболее популярных туристических направлений среди китайцев, рассказала директор центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова в ходе Петербургского международного туристского форума «Travel Hub», пишет агентство ТАСС.

«Это значит, что стратегия продвижения России сработала», — отметила директор центра развития международного туризма.

Советник-посланник по культуре посольства КНР в РФ Фэн Литао назвал первостепенную причину увеличения числа туристических поездок из этой страны в Россию в 2024 году. По его словам, главным фактором роста стало дружелюбное отношение россиян, в том числе к туристам.

«То есть туристы чувствуют, что в этой стране они желанные гости, это самый главный фактор для них при выборе направления», — подчеркнул советник-посланник по культуре посольства КНР в России.

В четверг директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов российского Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщил, что туристический поток иностранцев в Россию может уже в следующем году вернуться на уровень, который держался до наступления пандемии коронавируса.

Ранее были названы самые популярные курорты федерального значения.

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