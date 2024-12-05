Стало известно о нежелании европейского бизнеса уходить из России

Россия остается важным рынком для европейских компаний, предприниматели стран Запада не хотят терять свою нишу. Об этом в разговоре с агентством РИА Новости заявил замглавы Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Филипп Пегорье на полях XVII Веронского Евразийского экономического форума.

«Европейские компании являются самым важным инвестором в России и Евразийском Союзе, еще многие из них остаются, и мы должны найти возможность продолжать работу», — сказал Пегорье.

Как подчеркнул замглавы АЕБ, рестрикции стран Запада сделали закрытой многие отрасли российской экономики европейского бизнеса. Большой интерес, по его словам, для европейских предпринимателей представляет российский рынок здравоохранения.

Накануне президент Владимир Путин заявил о неизбежном развитии новых логистических маршрутов из-за западных санкций. По словам российского лидера, Россия вынуждена искать новые маршруты и успешно занимается их реализацией.

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