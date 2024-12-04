Россиянам рассказали, как потратить новогоднюю премию

Россиянам стоит разделить новогоднюю премию на части и 70% направить во вклад, 20% — в облигации, а на 10% купить что-то приятное для себя. Такой совет в беседе с «Газетой.Ru» дал депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

«Ежегодно наше общество становится все более финансово грамотным. Новогодние бонусы и премии — это отличная возможность подправить семейный бюджет или сделать долгосрочное вложение. Лайфхак: разделите бонус на части и вложите в разные инструменты, соответствующие вашим целям и уровню риска. Например, 70% на депозит, 20% на облигации и 10% — на что-то приятное для себя! Это позволит вам и сберечь деньги, и обеспечить себе небольшой приятный бонус. Главное помните, любое финансовое решение должно основываться на вашем индивидуальном подходе и уровне риска, который вы готовы принять», — рекомендовал депутат.

По его словам, главный лайфхак — диверсификация: не стоит складывать все яйца в одну корзину. Для краткосрочных целей Никитин посоветовал открыть высокодоходный вклад в надежном банке. По последним данным, средняя ставка по депозитам составляет до 25%. Депутат отметил, что выгоднее всего размещать средства в банке, где вы не являетесь клиентом. Именно такие кредитные организации предложат более интересные условия для привлечения новых вкладчиков, пояснил Никитин.

Для долгосрочных целей, например, покупки квартиры или машины Никитин посоветовал разнообразить вложения и рассмотреть акции и облигации. По словам депутата, государственные облигации надежны, но их доходность часто ниже рыночной. Более рискованные, но потенциально более прибыльные — облигации второго и третьего эшелона, сказал Никитин. Он призвал россиян помнить о риске и перед инвестированием тщательно изучить владельцев ценных бумаг, проконсультироваться со специалистом. По данным сентября, доходность корпоративных облигаций 2-го эшелона уже превысила 23%, заключил Никитин.

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина 2 декабря назвала россиянам три необходимых шага для просьбы о новогодней премии — презентация с достижениями по работе, правильный момент для разговора с начальником, уверенность и тактичность во время беседы.

По данным ANCOR, 49% опрошенных российских работодателей повысили зарплаты сотрудникам в 2024 году на 1-10%.