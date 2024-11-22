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Торговля России и Белоруссии приблизилась к $40 млрд

Товарооборот России и Белоруссии за девять месяцев приблизился к $40 млрд

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Андрей Александров/РИА Новости

Объем торговли между Белоруссией и Россией по итогам января — сентября приблизился к $40 млрд, сообщил глава МИД республики Максим Рыженков. Его слова приводит ТАСС.

Для сравнения: по итогам всего прошлого года товарооборот между двумя странами составил $49 млрд.

Летом вице-премьер РФ Алексей Оверчук допустил увеличение торговли между Россией и Белоруссией до рекордных $60 млрд по результатам 2024 года.

Основной объем расчетов Москвы и Минска проводится в национальных валютах. Их доля к концу 2023-го составляла 92%.

Между тем товарооборот России с Европой в конце лета упал до уровня 1999 года. По итогам августа объем двусторонней торговли сократился почти на €1 млрд по сравнению с июлем, опустившись до €5,1 млрд. Всего за восемь месяцев товарооборот между РФ и странами ЕС просел на 28% год к году, до €45 млрд.

Ранее России предрекли резкий рост торговли с Ираном.

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