Товарооборот России и Белоруссии в 2024 году может стать рекордным

Товарооборот России и Белоруссии по итогам 2024 года может достичь рекордных $60 млрд, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Его слова приводит ТАСС.

«Наша торговля вышла на небывалый уровень. По некоторым оценкам — не нашим оценкам — мы можем выйти на $60 млрд в текущем году», — сказал политик.

В прошлом году объем двусторонней торговли между странами составил $50 млрд.

По словам Оверчука, взаимодействие России и Белоруссии в торговле позволило обоим государствам в значительной степени нивелировать эффект от западных санкций.

24 июня Совет Евросоюза одобрил 14-й пакет антироссийских санкций. Ограничения направлены на энергетический, финансовый и торговый сектора экономики России. Всего под новые санкции попали 116 физических и юридических лиц РФ.

До этого сообщалось, что финская Gasum прекратит закупку российского газа с 26 июля.

Ранее Россия и Азербайджан заговорили о переходе в расчетах на нацвалюты.