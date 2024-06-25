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Товарооборот России и Белоруссии в 2024 году может стать рекордным

Оверчук: объем торговли России и Белоруссии к концу года может достичь $60 млрд

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Товарооборот России и Белоруссии по итогам 2024 года может достичь рекордных $60 млрд, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Его слова приводит ТАСС.

«Наша торговля вышла на небывалый уровень. По некоторым оценкам — не нашим оценкам — мы можем выйти на $60 млрд в текущем году», — сказал политик.

В прошлом году объем двусторонней торговли между странами составил $50 млрд.

По словам Оверчука, взаимодействие России и Белоруссии в торговле позволило обоим государствам в значительной степени нивелировать эффект от западных санкций.

24 июня Совет Евросоюза одобрил 14-й пакет антироссийских санкций. Ограничения направлены на энергетический, финансовый и торговый сектора экономики России. Всего под новые санкции попали 116 физических и юридических лиц РФ.

До этого сообщалось, что финская Gasum прекратит закупку российского газа с 26 июля.

Ранее Россия и Азербайджан заговорили о переходе в расчетах на нацвалюты.

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