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Сечин назвал, какой дополнительный доход США получают из-за доллара

Сечин: США ежегодно получают $100 млрд из-за статуса резервной валюты доллара

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Алексей Никольский/РИА Новости

США каждый год получают до $100 млрд из-за использования доллара в качестве мировой резервной валюты, привел глава «Роснефти» Игорь Сечин оценку международной консалтинговой компании McKinsey на Веронском Евразийском экономическом форуме.

«Сохранение доллара как мировой резервной валюты принесет огромные дивиденды всей американской экономике», — заявил глава российской энергокомпании.

По его словам, стоимость долгового финансирования в долларах США искусственно занижается.

Летом глава «Роснефти» заявлял, что происходящие изменения в мировой экономике и политике ведут к снижению роли доллара США в мировой торговле. Он считает, что необходимо создавать инфраструктуру для дальнейшего расширения использования национальных валют в торговле между странами.

В четверг Сечин назвал мировую энергетику — одной из целей и инструментом гибридной войны. По его словам, война ведется по всему миру, где-то горячая, где-то гибридная. Последняя, подчеркнул он, происходит, в том числе в сфере технологий, климата, финансов, торговли и культуры.

Ранее в ГД обвинили Запад в попытке навредить странам, богатым ресурсами.

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