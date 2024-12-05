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Священник рассказал россиянам об отношении церкви к криптовалютам

Священник Савченко: церковь относится к криптовалютам как к этапу развития

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Depositphotos

Развитие и создание виртуальной реальности – это новый этап эволюции человеческой культуры. В том числе это затрагивает создание цифровой валюты, которая, несмотря на переход в электронный вид, не стала менее реальной, заявил священник Николай Савченко в беседе с Общественной службой Новостей, рассказывая об отношении церкви к криптовалюте.

Криптовалюта значительно отличается от бумажных денежных купюр, однако, как и в случае с обычными деньгами, это просто инструмент, поэтому все зависит от того, как люди будут его использовать, считает Савченко.

«Криптовалюта, как и обычные деньги, может быть использована как в добрых, так и в злых целях. С помощью нее можно торговать наркотиками или организовывать террористические акты, но это не отменяет того, что с ее помощью могут быть осуществлены и благие дела», — объяснил священник.

Он также добавил, что деньги становились электронными на протяжении последних десятилетий. Однако, даже не имея материального выражения, они оставались реальными. Важно, чтобы люди выбирали ответственный подход и направляли средства во благо, убежден Савченко. Он призвал воспринимать криптовалюту и всю виртуальную реальность в контексте человеческой ответственности и нравственного выбора.

Напомним, с 2025 года цифровой рубль будет использоваться в расчетах в рамках бюджета. Кроме того, планируется, что с 1 июля будущего года такая возможность должна быть и в масштабах всей страны.

Ранее священник рассказал об отношении духовенства к квадроберам.

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