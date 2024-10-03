Стало известно об отношении духовенства к квадроберам

Обсуждение квадробинга в России ведется и в христианском обществе. Это движение лучше не демонизировать, а делать акцент на игровой составляющей. В целом отождествление себя с животными для человеческой культуры – не новость, рассказал Священник Храма святителя Петра митрополита Московского Николай Савченко.

Он напомнил, что у многих народов есть похожие черты в культуре – к примеру, североамериканские индейцы берут себе клички зверей, с которыми себя отождествляют. Однако для православия это не является нормой, подчеркнул Савченко.

«В русской христианской культуре действительно не принято давать людям прозвища животных, так же, как и нельзя называть животных именами людей», — пояснил он.

Однако в случае квадробинга важно помнить, что все – только игра, поэтому жесткие меры и наказания против последователей движения не нужны, заключил священник.

Напомним, депутат Госдумы Сергей Колунов призвал запретить квадробинг и привлекать родителей детей-квадроберов к административной и уголовной ответственности, а также лишать их родительских прав. Объясняя свою инициативу, он назвал квадробинг «новой заразой», с которой необходимо бороться. Его коллеги раскритиковали эту идею, а также посоветовали не увлекаться репрессивными мерами и не пугать людей.

Ранее психолог успокоила россиян, опасающихся моды на квадробинг.