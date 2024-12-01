Россиянам рассказали, кто может претендовать на пенсию выше 50 тысяч

Член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила «Ленте.ру», что в РФ нет ограничений по максимальному размеру пенсий..

По ее словам, пенсию выше 50 тысяч рублей в первую очередь могут получать, например, космонавты, Герои России, ветераны боевых действий, если у них две пенсии — военная и страховая по возрасту.

«Высокую пенсию могут получать те, кто имел высокую заработную плату в течение всей трудовой деятельности», — также отметила она.

По словам Бессараб, «нужно быть уверенным, что вы всю жизнь работали вбелую и получали заработную плату хотя бы выше среднего сейчас».

1 декабря стало известно, что в России, согласно утвержденному бюджету Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы, с 1 апреля следующего года будут на 14,75% проиндексированы социальные пенсии — до 15 456 рублей. К концу 2024 года средний размер социальной пенсии составит 13 475 рублей.

Ранее россиянка лишилась спрятанной в холодильнике пенсии из-за пьяной подруги.