Собянин принял решение об индексации социальных выплат жителям Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об индексации социальных выплат жителям столицы на 5,5% с января 2025 года. Об этом сообщается на портале Mos.ru.

Согласно постановлению, минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве составит 25 850 рублей в месяц. На 5,5% также вырастут размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат многодетным семьям, родственникам военнослужащих, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью или инвалидов с детства, студенческим семьям, детям-сиротам, а также усыновителям, опекунам и приемным семьям.

Кроме того, индексация коснется юбиляров супружеской жизни, долгожителей в возрасте от 100 лет и старше и других льготных категорий граждан.

3 декабря доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева сообщала, что в следующем году в России пройдут две масштабные индексации пенсии. По ее словам, Социальный фонд также возобновит индексацию пенсии всем работающим пенсионерам.

Ранее россиянам рассказали, кто может претендовать на пенсию выше 50 тысяч рублей.