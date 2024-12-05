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У одного из богатейших людей мира нашли тайную жену на 47 лет младше него

У 80-летнего миллиардера Ларри Эллисона нашли тайную 33-летнюю жену

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Kevork Djansezian/Stringer/Getty Images

У 80-летнего миллиардера Ларри Эллисона нашли тайную 33-летнюю жену, пишет Daily Best.

По информации издания, футбольные болельщики Мичиганского университета выдали Эллисона, публично поблагодарив миллиардера и его жену «Джолин». Пара помогла команде переманить восходящую звезду американского футбола.

Отмечается, что официальных сообщений о браке миллиардера не было. Журналисты выяснили, что под именем «Джолин» скрывается Кэжэнь Чжу, 33-летняя выпускница Мичиганского университета.

До этого Forbes писал, что один из основателей и председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон занял второе место в списке богатейших людей планеты.

Эллисон с состоянием $206,5 млрд опередил основателя Amazon Джеффа Безоса ($202,9). Отмечается, что состояние главы Oracle увеличилось на $8,8 млрд за сутки. Лидером рейтинга остается глава SpaceX Илон Маск. Forbes оценивает его состояние в $250,8 млрд.

Ранее победа Трампа увеличила состояние 10 богатейших людей мира на рекордную сумму.

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