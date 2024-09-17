Безос опустился на третье место в списке богатейших людей мира

Один из основателей и председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон занял второе место в списке богатейших людей планеты. Рейтинг опубликован на сайте Forbes.

Эллисон с состоянием $206,5 млрд опередил основателя Amazon Джеффа Безоса ($202,9). Отмечается, что состояние главы Oracle увеличилось на $8,8 млрд за сутки. Лидером рейтинга остается глава SpaceX Илон Маск. Forbes оценивает его состояние в $250,8 млрд.

В июне Forbes сообщал, что бывший президент НК «Лукойл», председатель Общественного совета Фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов второй год подряд возглавил топ-50 богатейших россиян по дивидендному доходу. По итогам 2023 года Алекперов заработал на дивидендах 177,4 млрд рублей. Общее состояние миллиардера за год увеличилось до $28,6 млрд. В результате он поднялся на 59-е место в общемировом рейтинге Forbes и впервые возглавил список богатейших россиян.

Ранее Chery стала богатейшей иностранной компанией в России.