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Безос опустился на третье место в списке богатейших людей мира

Forbes: сооснователь Oracle Эллисон занял второе место в списке богатейших людей

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Patrick Semansky/AP

Один из основателей и председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон занял второе место в списке богатейших людей планеты. Рейтинг опубликован на сайте Forbes.

Эллисон с состоянием $206,5 млрд опередил основателя Amazon Джеффа Безоса ($202,9). Отмечается, что состояние главы Oracle увеличилось на $8,8 млрд за сутки. Лидером рейтинга остается глава SpaceX Илон Маск. Forbes оценивает его состояние в $250,8 млрд.

В июне Forbes сообщал, что бывший президент НК «Лукойл», председатель Общественного совета Фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов второй год подряд возглавил топ-50 богатейших россиян по дивидендному доходу. По итогам 2023 года Алекперов заработал на дивидендах 177,4 млрд рублей. Общее состояние миллиардера за год увеличилось до $28,6 млрд. В результате он поднялся на 59-е место в общемировом рейтинге Forbes и впервые возглавил список богатейших россиян.

Ранее Chery стала богатейшей иностранной компанией в России.

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