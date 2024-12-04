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Путин рассказал историю из периода своей работы в Германии

Путин рассказал историю про рыбака в Германии и «грязь с востока»

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Владимир Гердо/РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!» историю про рыбака в Германии и с ее помощью дал понять западным компаниям, что Россия сейчас предоставляет им лучшие условия для развития, чем их страны. Трансляцию мероприятия ведет Telegram-канал «Смотри».

По словам Путина, эту историю ему рассказал сослуживец, который в Германии около реки встретил пожилого рыбака и поинтересовался, ловится ли у него рыба. Немец пожаловался на плохой улов и объяснил это восточным ветром. На это приятель президента ответил, что «вся грязь с востока». На вопрос немца, не поляк ли он, товарищ Путина ответил, что «нет, хуже». У рыбака после этого не нашлось вопросов.

«Я к чему это вспомнил? К тому, что теперь с востока все лучше, чем с запада. Посмотрите на условия, которые создаются для немецкой экономики со стороны России и со стороны ваших традиционных союзников и партнеров, сейчас мы говорим только о бизнес-среде», — сказал президент.

Также на форуме Путин заявил, что Россия не будет создавать специальных условий для возвращения иностранных компаний. Однако, по словам главы государства, ее «двери открыты».

Ранее Путин назвал ошибкой уход Volkswagen с российского рынка.

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