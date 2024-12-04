Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине предупредили об опасности повышения тарифов на транспортировку газа

ФРУ: повышение тарифа на транспортировку газа опасно для экономики Украины

close
РИА Новости

Повышение тарифа на транспортировку газа на 305% может иметь катастрофические последствия для украинской экономики. Об этом говорится в письме Федерации работодателей Украины (ФРУ) главе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Юрию Власенко, передает РБК-Украина.

НКРЭКУ предварительно одобрила повышение тарифа на услуги транспортировки газа. Согласно инициативе, в 2025 году стоимость перевозки 1 тыс. куб. м сырья увеличится с 124,16 до 502,50 гривны (примерно с $3 до $12).

«Федерация считает рост тарифа на 305% необоснованным и опасным для украинской экономики. Дополнительное финансовое бремя на бизнес во время войны может привести к катастрофическим последствиям для национальной экономики», — говорится в письме.

В ФРУ считают, что повышение тарифов может привести к падению производства, снижению налоговых и валютных поступлений, а также к массовым сокращениям работников. Также представители федерации обратили внимание, что регулятор до сих пор не представил обоснований для принятия подобного решения.

В конце ноября министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что Анкара надеется на продление соглашения о транзите газа из РФ через Украину в 2025 году. По словам главы ведомства, от этого получит выгоду не только республика, но и вся Европа.

Ранее Путин заявил, что Украина не собирается продлевать транзит российского газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами