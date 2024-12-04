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Орешкин высказался о последствиях высокой ключевой ставки

Орешкин: доход от увеличения ключевой ставки имеет небольшая группа населения РФ

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Илья Питалев/РИА Новости

Выросший доход по депозитам от повышения ключевой ставки концентрируется лишь у небольшой группы россиян, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Об этом сообщает РИА Новости.

Орешкин напомнил, что, по данным Банка России, большая часть депозитов находится у очень ограниченного количества вкладчиков в банковской системе.

«Это означает, что выросший доход от депозитов концентрируется у небольшой группы населения», — сказал он на форуме ВТБ «Россия зовет!».

Орешкин отметил, что высокая ключевая ставка действительно является правильным способом ограничения роста спроса и роста кредита. Однако у него есть и определенные последствия, ведь происходит перераспределение доходов среди разных групп населения.

До этого старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер заявил, что выплаты процентов по вкладам и накопительным счетам превысят рекордные 7 трлн руб. в текущем году.

В конце ноября в ЦБ отмечали, что у российских банков в данный момент «абсолютно точно» есть источники дохода, позволяющие им выплачивать клиентам высокие проценты по долгосрочным вкладам.

Ранее стал известен доход по вкладам, с которого россиянам не придется платить налог.

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