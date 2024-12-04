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Россияне получат рекордные проценты по вкладам в 2024 году

В ВТБ сообщили, что россияне получат рекордные 7 трлн руб. доходности по вкладам

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Shutterstock

Выплаты процентов по вкладам и накопительным счетам превысят рекордные 7 трлн руб. в текущем году, сообщил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

Как отметил Брейтенбихер, в нынешнем году кредитная организация выплатит своим вкладчикам и держателям накопительных счетов рекордно высокие проценты — около 1 трлн руб., из которых 800 млрд получат клиенты с депозитными счетами.

Он назвал такие выплаты историческим максимумом – сумма оказалась втрое больше относительно выплат за 2023 год.

Брейтенбихер добавил, что с начала 2024 года ВТБ нарастил количество открытых депозитов на 25%, в общей сложности в этом году клиенты кредитной организации открыли в банке более 4,3 млн вкладов. Он добавил, что в целом объем срочных рублевых депозитов в ВТБ с начала 2024 года вырос более, чем в 1,5 раза — на 2,2 трлн руб., а объем накопительных счетов увеличился в этом году на 20%, при росте лишь в 2% по итогам прошлого года.

Ранее ВТБ предложил Центробанку провести интервенции для рубля вместо роста ставки.

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