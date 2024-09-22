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Россиян предупредили о подорожании туров за рубеж к Новому году

Mash: стоимость новогодних поездок за границу вырастет минимум на 30%

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Virojt Changyencham/Shutterstock/FOTODOM

Цены на отдых за границей к Новому году увеличатся минимум на 30% и будут расти еще. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на экспертов.

По данным информационного ресурса, речь идет о таких популярных направлениях, как Египет, Таиланд и Мальдивы. Например, с 17 декабря пятидневный отдых в четырехзвездочном отеле на Пхукете будет стоить от 250 тысяч рублей на двоих, а с 29 декабря за те же пять ночей туристам придется отдать от 427 тысяч рублей.

На Мальдивах ценны будут еще выше. Так, неделя отдыха по этому направлению с 18 декабря обойдется в 336 тысяч рублей на двоих, а ближе к Новому году цены взлетят до 490 тысяч рублей.

Наиболее доступным направлением эксперты называют Египет, поскольку до 20 декабря восемь ночей по этому направлению будут стоить от 171 тысячи за двоих, а ближе к новогодней ночи — от 202 тысяч за те же условия.

15 сентября вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявлял, что информация о подорожании новогодних туров по стране более чем на 250% является «стопроцентным фейком». При этом он допустил незначительное повышение цен, связанное с расходами на обслуживание отелей.

Ранее россиянам рассказали, где недорого отдохнуть до конца бархатного сезона.

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