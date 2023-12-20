Россиян предупредили об опасности покупки электронных путевок

При покупке путевок нужно быть внимательными и помнить, что сегодня вопрос защиты конфиденциальных данных туристов никак не решается, заявил гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. Система «Электронная путевка» связана с угрозой слива личных данных, отметил он в пресс-центре НСН.

При покупке путевки человек указывает данные паспорта, адрес, сумму оплаты, спутника по путешествию, напомнил эксперт. В этой связи вопрос конфиденциальности этой информации является ключевой проблемой. Он подчеркнул, что туристы не получают никаких гарантий.

«Это угроза слива. Это очень опасная история, – подчеркнул Арутюнов. – Второй момент – у нас за все ответственность несет туроператор, у нас теперь еще больше ответственности».

Однако у электронных туристических путевок есть и плюсы, считает управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина. В частности, она подчеркнула, что туристы благодаря этому инструменту имеют возможность получить открытую информацию о том, куда они летят, по какой стоимости и другие данные.

Напомним, в Ассоциации туроператоров России сообщали, что с ноября туркомпании России начали вносить данные в информационную систему «Электронная путевка». При этом эксперты также заявляли, что избыточность данных и угрозы утечки персональных данных по-прежнему актуальны.

Ранее туроператоры назвали страны, которые стали самыми популярными для путешествий у россиян в 2023 году.