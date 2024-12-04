Правительство выделит 3,5 млрд рублей на поддержку авиакомпаний

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство направит 3,5 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы сегодня рассмотрим вопрос о выделении 3,5 миллиарда рублей организациям воздушного транспорта», — сказал он на заседании.

Также, по его словам, средства будут выделены в том числе для субсидирования льготных авиаперелетов.

Он отметил, что благодаря этому авиакомпании смогут развиваться и обеспечивать транспортную связанность страны.

«Необходимые для этого ресурсы предусмотрены в нашем федеральном бюджете», — добавил премьер.

Также Мишустин заявил, что правительство подготовило поправки в закон, подразумевающие запрет бизнесу навязывать покупателям автоматическое приобретение страховки и других дополнительных услуг.

13 ноября авиакомпании предупредили о рисках банкротств из-за долгов за лизинг. С введением санкционных ограничений многие авиакомпании перестали оплачивать лизинг иностранных самолетов. Государство планирует списать эти долги, однако в случае списания в 2025 году перевозчикам будет начислен 25% налог на прибыль с этих сумм.

Ранее сообщалось, что авиарейсы по России оказались под угрозой из-за проблем с субсидиями.