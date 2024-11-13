Авиакомпании предупредили о рисках банкротств

Проблемы с лизинговыми самолетами, возможно, затронут три десятка авиакомпаний, которые обеспечивают 26% пассажирских перевозок внутри России. Об этом сообщают «Известия».

Издание отмечает, что с введением санкционных ограничений ряд авиакомпаний перестали перечислять лизинговые платежи за иностранные самолеты. Государство планирует списать эти долги, но, если это произойдет, в 2025 году перевозчикам начислят 25% налога на прибыль с этих сумм.

Ассоциация эксплуататоров воздушного транспорта (АЭВТ) считает, что налог существенно навредит финансовому положению российских авиакомпаний, даже может привести к их банкротству. Сегодня в АЭВТ прорабатывают предложения, чтобы минимизировать негативные последствия для авиакомпаний и обеспечить их стабильную работу в будущем.

До этого аэропорт Шереметьево и компания «Аэрофлот» совместно разработали список мер для ускорения предполетных процедур.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.