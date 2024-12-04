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В АП предложили подумать об отказе в субсидиях непубличным компаниям

Замглавы АП Орешкин предложил отказаться от субсидий для непубличных компаний

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Илья Питалев/РИА Новости

Заместитель главы администрации президента Максим Орешкин на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил о необходимости подумать об отказе от госсубсидий для непубличных компаний. Об этом сообщает «Интерфакс».

С предложением Орешкина согласилась глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что такой вариант можно рассмотреть.

Набиуллина обратила внимание на то, что выход на рынок — это стратегическое решение для компании.

«Момент выхода на рынок — да, на это влияет ключевая ставка. И мы сейчас видим, что инвесторы выжидают (на фоне ужесточившейся денежно-кредитной политики. — «Газета.Ru»). Хотя в этом году было по количеству размещений акций 19 штук — это рекорд за последние 10 лет. Объемы маленькие», — сказала глава Центробанка.

Она подчеркнула, что объемы средств, привлеченных компаниями с рынка капитала и через кредиты, несоизмеримы: 102 млрд рублей против 12,5 трлн рублей. По словам Набиуллиной, возможности для размещения средств огромны, поэтому необходимы дополнительные стимулы для их использования.

В конце сентября глава Банка России заявила, что малому бизнесу нужна дополнительная поддержка. По ее словам, стоит поработать над текущей программой субсидирования предприятий малых и средних предприятий.

Ранее россиянам рассказали, в какие сферы лучше не инвестировать в 2025 году.

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