Россиянам рассказали, в какие сферы лучше не инвестировать в 2025 году

Инвестиции требуют осознанного подхода и внимательного анализа рыночных трендов. В 2025 году некоторые сферы международного рынка акций могут представлять повышенные риски. О ключевых направлениях, которых стоит избегать, «Газете.Ru» рассказал CPO инвестиционной платформы UTEX Сергей Михеев.

Первая такая сфера — традиционная энергетика (уголь и нефть).

«Сектор ископаемого топлива сталкивается с усилением экологического давления и сокращением субсидий. Спрос на уголь и нефть снижается по мере развития возобновляемой энергетики. Это делает традиционную энергетику менее привлекательной для долгосрочных вложений. К тому же крупные инвестиционные фонды и ESG-ориентированные компании активно выводят капитал из подобных активов», — объяснил он.

Вторая сфера — телекоммуникационные компании старого формата.

«Традиционные телеком-операторы, которые опираются на доходы от кабельного телевидения и стационарных телефонов, теряют позиции. Рынок телевещания сжимается под натиском стриминговых платформ, а фиксированная телефония вытесняется мобильной связью. Эти бизнес-модели утратили прежнюю рентабельность и не демонстрируют адаптации к цифровым трендам», — добавил эксперт.

Третья сфера — криптовалюты с низкой капитализацией и ICO.

«Хотя рынок криптовалюты остается привлекательным, мелкие токены и новые ICO становятся зоной повышенного риска. Многие из них не имеют четкой бизнес-модели либо разрабатываются исключительно для краткосрочных спекуляций. Усиление регулирования в странах с развитой экономикой может еще больше усложнить их положение», — сказал Михеев.

Четвертая сфера — офлайн-ретейл без цифровизации.

«Магазины, которые не адаптировались к тренду омниканальных продаж и электронной коммерции, также рискуют потерять клиентскую базу. Покупатели продолжают отдавать предпочтение удобству онлайн-шопинга, а ретейлеры, которые игнорируют этот тренд, испытывают падение выручки», — отметил специалист.

Пятая сфера — производители одноразовых товаров и пластика.

«Ужесточение экологических стандартов и рост общественного давления на бизнесы, которые используют одноразовый пластик, создают риски для производителей продукции. Эти компании сталкиваются с большими затратами на модернизацию производства и адаптацию к новым требованиям», — сказал он.

По его словам, в 2025 году инвесторы должны проявлять осторожность.

«Лучше избегать секторов, которые демонстрируют снижение спроса, высокую регуляторную нагрузку или слабую адаптацию к новым рыночным реалиям. Сферы, связанные с устойчивым развитием, цифровизацией и инновационными технологиями, напротив, открывают перспективы для долгосрочного роста», — резюмировал эксперт.

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