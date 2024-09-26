Набиуллина поблагодарила банки за помощь малому бизнесу

Российскому малому бизнесу нужна дополнительная поддержка, поэтому банкам стоит поработать над текущей программой субсидирования предприятий МСП. Такое мнение в рамках пленарной сессии «Российская экономика в меняющемся мире», состоявшейся на Международном банковском форуме высказал глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Глава компании отметил хорошую динамику развития малого бизнеса в стране, уточнив, что только в Альфа-Банке обслуживается более 1,5 млн предпринимателей.

Он назвал важной среду, в которой работают российские предприниматели.

По его словам, благоприятная среда сама по себе является мерой поддержки малых и средних предпринимателей.

«Но если говорить про структуру корпоративного кредитования, то средний, а тем более малый бизнес, занимают маленькую долю. Главный вопрос конца 2024 года — недостаточность выделенных бюджетных субсидий. Программа поддержки МСП, как и большинство бюджетных программ субсидирования, столкнулась с процентным риском», — констатировал Верхошинский.

Он уточнил, что при росте рыночных ставок требуемые суммы субсидий быстро растут.

«В текущих условиях выделенных банку субсидий по уже действующему портфелю МСП хватает, в лучшем случае, на 10 месяцев. А потом — перевод бизнеса на рыночные ставки. Для заемщиков это будет означать увеличение процентной нагрузки на 7-10 процентных пунктов, а это шок для МСП-сегмента, особенно для инвестиционных проектов», — добавил глава Альфа-Банка.

Кроме того, он заявил о необходимости найти комфортные способы бесшовного перевода заемщиков на новые программы субсидирования, которые начнут работать со следующего года.

«Крайне важно сохранить доверие бизнеса банкам, банковской системе, государственной системе», — считает глава Альфа-Банка.

По его словам, на этом фоне эффективным инструментом поддержки выступают гарантийные механизмы Корпорации МСП и региональных фондов, которые позволяют банкам компенсировать часть потерь, предоставляя кредиты на более привлекательных для заемщиков условиях.

«Важно повышать целевую направленность программ поддержки. Учитывая очевидную концентрацию мер поддержки на крупных и средних компаниях, было бы целесообразно определить отдельные сублимиты, направленные на расширение льготных и гарантийных программ на малые и микропредприятия и ИП», — заключил Верхошинский.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина поблагодарила банки за помощь малому бизнесу, отметив роль банковского сектора в развитии МСП.

«Банки выполняют свою роль — финансируют экономику и бизнес, при этом сохраняя устойчивость. Мы собираемся поддерживать этот принцип открытости. Есть партнерство между банками, чему я уже рада, но есть и партнерские отношения между банками и регуляторами. Для нас это очень ценно и надеюсь, что такие отношения сохранятся», — отметила она.