Стало известно, кто берет ипотеку по ставкам от 28%

Рыночная ипотека сегодня непопулярна из-за заградительных ставок, ее берут из острой потребности решить квартирный вопрос. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на ВТБ.

«Покупка недвижимости может понадобиться в экстренных ситуациях, поэтому некоторые россияне прибегают к дорогим кредитам. Такие заемщики рассчитывают на быстрое погашение долга или на дальнейшее рефинансирование кредита», – рассказал начальник управления «Ипотечное кредитование» банка Сергей Бабин.

Среди тех, кто готов взять рыночную ипотеку, также заемщики, которым не хватает небольшой суммы для покупки квартиры, отметил эксперт.

К середине ноября средняя ставка по ипотеке на новостройки составила 28,44% годовых, на вторичное жилье — 28,64% годовых. Экономисты назвали повышение банками ставок вынужденным решением.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина обозначила разницу между доступными жильем и ипотекой.