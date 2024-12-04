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ЦБ выпустил серебряную монету в честь Года Семьи

Банк России выпустил памятную серебряную монету в честь Года Семьи

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Центральный банк России 4 декабря выпустил в оборот памятную серебряную монету «Год Семьи» номиналом в 3 руб., сообщила пресс-служба Банка России.

В регуляторе рассказали, что монета имеет форму круга диаметром 39 мм, в ней 31,1 г драгоценного металла. Всего монет такого достоинства выпустили в количестве 3 тыс. штук.

На лицевой стороне изображен герб России, на оборотной стороне монеты расположили цветное изображение официального логотипа «Год Семьи 2024».

На этой неделе Центральный банк выпустил новую серию золотых монет «Георгий Победоносец». В серию вошли две монеты пробой 999. Номинал одной из них составит 200 рублей. Она будет весить 31,1 грамма. Ее выпустят тиражом до 100 тысяч экземпляров. Диаметр монеты составит 33 миллиметра.

В сентябре Банк России выпустил новые памятные монеты серии «Российская (советская) мультипликация», посвященные мультфильму «Ежик в тумане». Всего ЦБ выпустил три варианта такой монеты. Один из них представлен номиналом три рубля и выполнен из серебра. Второй вариант монеты изготовили из стали с никелевым покрытием номиналом 25 рублей. Третий — из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей.

Ранее россиянам рассказали, в чем выгода получения зарплаты цифровыми рублями.

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