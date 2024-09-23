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Банк России выпустил памятные монеты «Ежик в тумане»

ЦБ выпустил памятные монеты, посвященные мультфильму «Ежик в тумане»

Центральный банк России выпустил новые памятные монеты серии «Российская (советская) мультипликация», посвященные мультфильму «Ежик в тумане». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Всего ЦБ выпустил три варианта монеты. Один из них представлен номиналом три рубля и выполнен из серебра. Второй вариант монеты изготовили из стали с никелевым покрытием номиналом 25 рублей. Третий — из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей.

Тираж серебряной монеты составит 7 тыс. экземпляров, монеты из стали с никелевым покрытием — 850 тыс., а из медно-никелевого сплава с цветным покрытием — 150 тыс. штук.

В июне Банк России выпустил памятную серебряную монету номиналом 3 рубля в честь 450-летия основания Уфы. Она изготовлена из сплава 925 пробы. Тираж юбилейной монеты качества «пруф» составляет 3 тыс. экземпляров.

Ранее Путину понравилась идея сделать памятник из советских монет к юбилею Победы.

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