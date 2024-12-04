Банк России зафиксировал замедление кредитования компаний

Банк России, исходя из оперативных данных, усмотрел замедление кредитования, в том числе корпоративного, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на 15-м инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов», — сказала председатель регулятора.

В середине ноября глава Банка России говорила, что страна находится в переломной точке, ожидается замедление кредитования.

Ранее в среду председатель ЦБ сообщила, что Центральный банк России может повысить ключевую ставку на ближайшем заседании совета директоров. Тем не менее, по ее словам, в настоящее время решение не предопределено.

В тот же день глава ЦБ заявила, что «тормозной путь» возвращения инфляции к цели в 4% займет весь 2025 год и захватит даже некоторую часть 2026 года. Также Набиуллина назвала нецелесообразным отодвигать цель по снижению роста цен на более поздний срок.

Ранее глава ВТБ Костин предрек доллар по 100 рублей в 2025 году.