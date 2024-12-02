Глава ВТБ Костин предрек стабилизацию курса доллара на уровне 100 рублей

Курс американского доллара сохранится на уровне чуть выше 100 руб., считает глава банка ВТБ Андрей Костин.

«Коррекция уже происходит, доллар чуть выше 100 и, я думаю, будет на этом уровне оставаться», — сказал Костин в интервью агентству Reuters.

По словам банкира, у ВТБ позитивные ожидания на 2025 год. В том числе кредитная организация ожидает рост ВВП на 1,9%, снижение инфляции до уровня в 6,4%.

Костин напомнил, что в 2014–2015 годах на фоне мировых и внутренних факторов инфляция в России составляла 11–12%. В связи с этим он назвал не удивительной инфляцию в 8,5%, которая установилась сейчас в России.

При этом, как оценил глава ВТБ, в следующем году ожидается замедление темпов кредитования до 10%, но в этом году показатель достигнет 20%. «Розничное кредитование будет резко замедляться. Что касается корпоративных заемщиков, особенно с проектами в стадии завершения, они все равно продолжат кредитоваться», — указал Костин. //www.gazeta.ru/business/news/2024/12/02/24504932.shtml

Ранее автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский спрогнозировал доллар по 200 рублей к 2028 году.