Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава ВТБ Костин предрек стабилизацию курса доллара на уровне 100 рублей

Костин считает, что курс доллара стабилизируется на уровне чуть выше 100 руб. в 2025 году

close
Алексей Никольский/РИА Новости

Курс американского доллара сохранится на уровне чуть выше 100 руб., считает глава банка ВТБ Андрей Костин.

«Коррекция уже происходит, доллар чуть выше 100 и, я думаю, будет на этом уровне оставаться», — сказал Костин в интервью агентству Reuters.

По словам банкира, у ВТБ позитивные ожидания на 2025 год. В том числе кредитная организация ожидает рост ВВП на 1,9%, снижение инфляции до уровня в 6,4%.

Костин напомнил, что в 2014–2015 годах на фоне мировых и внутренних факторов инфляция в России составляла 11–12%. В связи с этим он назвал не удивительной инфляцию в 8,5%, которая установилась сейчас в России.

При этом, как оценил глава ВТБ, в следующем году ожидается замедление темпов кредитования до 10%, но в этом году показатель достигнет 20%. «Розничное кредитование будет резко замедляться. Что касается корпоративных заемщиков, особенно с проектами в стадии завершения, они все равно продолжат кредитоваться», — указал Костин. //www.gazeta.ru/business/news/2024/12/02/24504932.shtml

Ранее автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский спрогнозировал доллар по 200 рублей к 2028 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами