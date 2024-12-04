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Эксперт назвал способ переманить курьеров на производство

Аналитик Смелов: курьеров можно переманить, предложив лучшие условия труда

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Shutterstock/FOTODOM

Курьеров из сервисов доставки можно переманить в производственный сектор, улучшив условия труда. Об этом сообщил генеральный директор ЦСР Павел Смелов в беседе с РИА Новости.

«Чтобы квалифицированных работников развернуть от платформ, необходимо устранить законодательные ограничения, включая нормы, касающиеся сверхурочной работы, которые в настоящее время составляют 120 часов», — отметил он.

Смелов обратил внимание на то, что пока законодательство не изменится, многие продолжат подрабатывать: кто-то в статусе самозанятого, а кто-то «в серой зоне, уклоняясь от налогов».

Развитие платформенной занятости никак не усугубляет кадровые проблемы в стране, подчеркнул он. Проблемы с кадрами связаны со структурным переходом в постиндустриальную экономику, падением престижа рабочих специальностей и неэффективной кадровой мотивацией и непривлекательными условиями труда в ряде российских производственных компаний, добавил аналитик.

Кроме того, важно предоставлять человеку выбор работать там, где ему комфортно, резюмировал Смелов.

Накануне сообщалось, что за последние четыре года средняя заработная плата пешего курьера в Москве увеличилась на 100%, в то время как у программистов этот показатель составил 77%. По данным исследования сервиса SuperJob, в течение 2025 года в России ожидается сохранение высокого числа вакансий для курьеров.

Ранее в Минпромторге заявили, что курьеры создают проблемы для экономики России.

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