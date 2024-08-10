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Китай запустил проходящий через Россию туристический поезд

Генконсульство РФ сообщило о запуске КНР туристического поезда «Чанлюйхао»

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Телеграм-канал «Генконсульство России в Шэньяне»

Генконсульство РФ в Шэньяне сообщило о запуске КНР международного туристического поезда «Чанлюйхао», маршрут которого проходит по территории РФ и Китая. Публикация об этом размещена в Telegram-канале дипмиссии.

Дипломаты рассказали, что маршрут международного пассажирского поезда планируется реализовывать в три этапа: первый – вдоль реки Туманная на территории Китая, второй – Хуньчунь-Владивосток, третий – Хуньчунь-Владивосток-Москва.

Церемония запуска экскурсионного железнодорожного состава прошла 8 августа в Хуньчуне. В ней приняли участие торговый представитель РФ в Китае Александр Дахновский, генконсул России в Шэньяне Сергей Черненко, заместитель главы администрации Яньбянь-Корейского АО Инь Чжаохуэй, генеральный директор Железнодорожной корпорации «Северо-Восточная Азия» провинции Цзилинь Чжан Хайтао, а также представители РЖД, канцелярий иностранных дел провинции Цзилинь и Хуньчуня.

До этого РФ отправила в Китай первый поезд торгово-логистического сервиса «Мясной шаттл». Он ориентирован на отправку в КНР и страны Юго-Восточной Азии российского мяса в рефрижераторных контейнерах, которые позволяют производителям из разных регионов России экономить время доставки благодаря единой «сквозной» перевозке.

Ранее в Приморье и КНДР решили возобновить поездки пассажирских поездов по железной дороге.

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