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Уменьшение спроса на нефть в КНР приведет к проблемам в нефтяной отрасли

Reuters: снижение спроса на нефть в Китае станет шоком для нефтяной отрасли

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Стремительный переход населения Китая к использованию электроавтомобилей вызовет серьезные проблемы у нефтяных компаний и стран-экспортеров нефти. Об этом сообщает агентство Reuters.

По мнению экспертов, ожидаемое уже в следующем году снижение объемов китайского нефтяного импорта стало шоком для нефтяных компаний и государств, зависимых от экспорта сырья. В настоящее время замены китайскому рынку нет, и никакая другая страна не в состоянии поддержать тот рост, который давала экономика КНР.

Reuters отмечает, что на фоне роста продаж электромобилей и гибридов и из-за сложной экономической ситуации сократилось производство бензина в Китае.

13 ноября сообщалось, что российская нефть премиальной марки ESPO снова торгуется на основном для нее китайском рынке без скидок.

12 ноября сообщалось, что Россия сохранила лидерство по поставкам нефти в Индию и Китай.

Ранее на Западе описали сценарий, способный обрушить цены на нефть вдвое.

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