Китай начал доплачивать за российскую премиальную нефть

Российская нефть премиальной марки ESPO снова торгуется на основном для нее рынке — Китае — без скидок. Об этом РБК рассказали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ).

«Последние 2,5 года наблюдался дисконт (к ближневосточному бенчмарку Dubai — прим. ред.), но в конце октября премия вернулась», — отметил аналитик центра Давид Мартиросян.

Сейчас ESPO торгуется с премией в размере $0,7 за баррель на базисе CIF (в порту потребителя) в Китае.

Позитивные изменения фиксируются и на базисе FOB (в порту отгрузки) Козьмино, откуда уходят партии российской премиальной нефти. Хотя марка по-прежнему продается там со скидкой, размер дисконта на прошлой неделе обновил минимум последних лет и составил $1,9 за баррель (-17,7% к концу октября).

Основная причина такой динамики — высокий спрос на энергоноситель со стороны китайских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из-за качества топлива и короткого транспортного плеча, поясняют аналитики. Причем закупки ESPO наращивают не только частные, но и государственные компании КНР, в том числе Sinopec.

Ранее на Западе описали сценарий, способный обрушить цены на нефть вдвое.